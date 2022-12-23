Kılıçdaroğlu’ndan yol temizliği! İmamoğlu mesajı aldı geri çekildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü "yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz derler" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ''Önümden çekilin'' mesajı vermişti. İki gün sonra, Ekrem İmamoğlu, ''Adayımız Kılıçdaroğlu’dur'' demek zorunda kaldı. Sanayi ve Tekonoloji Bakanı Mustafa Varank ise muhalefette yaşanan gelişmelere ''Dallas'' yorumu yaptı.

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