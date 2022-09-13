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Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Savaşın Sakarya'da geçtiğini zannetti

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Giriş: 13.09.2022 18:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Sakarya'da gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan CHP lideri, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, " Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Çorum ve Konya'dan ülke olarak bahsetmiş, fındık üretiminin yüzde 42'sinin ise Şanlıurfa'da yapıldığını öne sürmüştü. İşte CHP liderinin gafları...
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf
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