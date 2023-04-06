Kılıçdaroğlu'ndan uçuk vaatler! İşte vizesiz Avrupa'ya geçiş vaadinin perde arkası

Kılıçdaroğlu'nun vizesiz avrupa'ya giriş vaadi neden gerçekçi değil? Kılıçdaroğlu ne demek istedi? 7'li koalisyon Avrupa'ya terörle mücadele yasasını değiştirme sözü mü verdi? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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