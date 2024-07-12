12 Temmuz 2024, Cuma
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Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a sert tepki! Özcan, Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisine yönelik sözlerine sert tepki gösterdi, "Ölürsem cenazeme dahi gelme" dedi. Tanju Özcan'dan yanıt gecikmedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.