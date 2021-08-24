Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Misyon Şefi ile 'erken seçim' görüşmesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Genel merkezde basından gizlenen görüşmede, Ana Muhalefet Lideri’nin 'erken seçime hazırız'' demesi ve Cumhurbaşkanı aday profili ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi kafalarda soru işareti oluşturdu.