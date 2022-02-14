14 Şubat 2022, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu’ndan HDP’yi yumuşatma açıklaması! HDP’nin çıkışı tedirgin etti
Muhalefetteki 6 partinin katılımı ile düzenlenen toplantıya davet edilmeyen HDP'den gelen tepki, Millet İttifakı'nı tedirgin etti. HDP'nin "Kendi adayımızı çıkarırız" restinin ardından devreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Kılıçdaroğlu, "HDP'yi yok saymıyoruz, kapımız açık" dedi.