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Kılıçdaroğlu’ndan HDP’yi yumuşatma açıklaması! HDP’nin çıkışı tedirgin etti

A Haber
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Giriş: 14.02.2022 09:35
Muhalefetteki 6 partinin katılımı ile düzenlenen toplantıya davet edilmeyen HDP'den gelen tepki, Millet İttifakı'nı tedirgin etti. HDP'nin "Kendi adayımızı çıkarırız" restinin ardından devreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Kılıçdaroğlu, "HDP'yi yok saymıyoruz, kapımız açık" dedi.
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