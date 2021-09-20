20 Eylül 2021, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Kürt sorunu mesajı! HDP’yi Kürt halkının asli temsilcisi ilan etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan bir belgeselde yaptığı konuşmada HDP'ye sıcak mesajlar gönderdi ve Millet İttifak’ı içerisinde tutmak için hamleler yaptı. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’yi Kürt halkının asli temsilcisi ilan Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarıyla HDP’nin isteklerine yeşil ışık yaktı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.