15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'de Akşener sözleri

Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'de Akşener sözleri

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2022 13:07
Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Meral Akşener açıklaması geldi. Küçükkaya'nın Akşener'in kendisini arayıp aramadığı soruna "Yok. Hayır" diyerek kısaca yanıtladı. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin keskin sözü İYİ Parti liderine karşı alınan tavrı da gözler önüne serdi.
Kılıçdaroğlu’ndan Halk TV’de Akşener sözleri
Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'de Akşener sözleri
İmamoğlu ve Akşener’den Kılıçdaroğlu’na tuzak!
İmamoğlu ve Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tuzak!
Hayalet ağlar temizleniyor!
Hayalet ağlar temizleniyor!
Yunanistan KIZILELMA’yı konuşuyor
Yunanistan KIZILELMA'yı konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyede!
A Haber görüntüledi
A Haber görüntüledi
Ege’de Yunan zulmü kamerada
Ege'de Yunan zulmü kamerada
MİT’ten nokta operasyonlar
MİT'ten nokta operasyonlar
Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?
Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?
Avrupa’nın en büyük gaz deposu açılıyor
Avrupa'nın en büyük gaz deposu açılıyor
PKK’nın gerçek yüzünü anlattı
PKK’nın gerçek yüzünü anlattı
Daha Fazla Video Göster