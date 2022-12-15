15 Aralık 2022, Perşembe
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Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'de Akşener sözleri
Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Meral Akşener açıklaması geldi. Küçükkaya'nın Akşener'in kendisini arayıp aramadığı soruna "Yok. Hayır" diyerek kısaca yanıtladı. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin keskin sözü İYİ Parti liderine karşı alınan tavrı da gözler önüne serdi.