Kılıçdaroğlu’ndan göndermeli paylaşım! Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tuttular

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara" diyerek başladı. Peki eski Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının hedefinde kimler var? İşte tüm detaylar…

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