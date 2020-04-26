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Kılıçdaroğlu'ndan Fahrettin Altun'un kiraladığı arsa üzerinden ihale yalanı!
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bir yalana imza attı. Fahrettin Altun'un kiraladığı arsaya ilişkin yaptığı açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleye çıkarken saat yazmadığını iddia etti. Gerçek ise Kılıçdaroğlu'nun iddiasından farklıydı. İhale tarihi İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarih ve 10: 30 saati olarak duyurulmuştu.
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