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Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken Özgür Özel yorumu!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken Özgür Özel yorumu!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:40
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özgür özel hakkında dikkat çeken bir yorum geldi. Özgür Özel'in grup başkanvekili olarak iyi bir performans sergilediğini belirten Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı için ise sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan gizli çekişmeyi de ifşa etti.
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