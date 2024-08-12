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Kılıçdaroğlu'ndan

Kılıçdaroğlu'ndan "buradayım" mesajı! "Delege gel derse..."

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 20:12
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Selefi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bu kez, daha açık sözlerle "gitmedim, buradayım" mesajı gönderdi. "Adaylığa ben değil, parti karar verecek" dedi. Delegelere üstü kapalı çağrıda bulundu.
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