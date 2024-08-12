12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu'ndan "buradayım" mesajı! "Delege gel derse..."
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Selefi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bu kez, daha açık sözlerle "gitmedim, buradayım" mesajı gönderdi. "Adaylığa ben değil, parti karar verecek" dedi. Delegelere üstü kapalı çağrıda bulundu.