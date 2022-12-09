09 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu’ndan anlaşmazlık açıklaması! Millet İttifakı’nda adaylık krizi
Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masada yaşanan görüş ayrılıklarına ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık. Bunu halletmeden aday belirlemek doğru olmaz" dedi. İşte detaylar…