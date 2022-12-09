Kılıçdaroğlu’ndan anlaşmazlık açıklaması! Millet İttifakı’nda adaylık krizi

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masada yaşanan görüş ayrılıklarına ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık. Bunu halletmeden aday belirlemek doğru olmaz" dedi. İşte detaylar…

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