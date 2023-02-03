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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e adaylık yanıtı: Bu işi yapmak isterim

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Giriş: 03.02.2023 11:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın adaylık süreciyle ilgili ve isminin aday olarak masaya getirilmesi durumunda vereceği tepki hakkında konuştu.
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