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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2022 16:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından sessizliğini bozdu. Peki ne mesaj verdi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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