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Kılıçdaroğlu’na zor sorular! Liste tepkisine “Başka partinin iç işleri” cevabı

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 09:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin aday listesi nedeni ile zor günler geçiriyor. DEVA Partili Sadullah Ergin'in tüm tepkilere rağmen listede yer alması, parti tabanını rahatsız etti. Kılıçdaroğlu, İzmir'de gençlerle buluşmasında, o isim üzerinden soru yağmuruna tutuldu, "Fedakarlık yaptık" diyerek soruları geçiştirmeye çalıştı. Listedeki isimlere ise eski CHP'li AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den de zehir zemberek açıklamalar geldi.
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