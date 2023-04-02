02 Nisan 2023, Pazar
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Kılıçdaroğlu'na "Seccade" tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu seccade üzerinde neden poz verdi? 7'li koalisyondaki diğer partiler neden bu olaya sessiz? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile detaylandırdık.