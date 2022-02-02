02 Şubat 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu’na lüks otel videosu tepkisi: Riyakarlık olursa sonu böyle hazin olur
Boğaz manzaralı geceliği 100 bin lira olan otelin kral dairesinden video çekip sefalet siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. TBMM İdare Amiri AK Partili Alpay Özalan, Kılıdaroğlu'na "İftiracılığın ve ikiyüzlülüğün sonu" sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da CHP Genel Başkanını samimiyetsizlikle suçladı.