Kılıçdaroğlu’na kırsal-kent ayrımı tepkisi! A Haber vatandaşa mikrofon uzattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüleri aşağılayan sözlerine tepkiler artarak devam ediyor. A Haber ekipleri çok sayıda ilde köyleri gezdi ve köylülere mikrofon uzattı. İşte köylü vatandaşların Kılıçdaroğlu'na mesajları...

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