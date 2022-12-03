Kılıçdaroğlu'na Bir tepki de ,Halk TV'de: "ciddi sorunlar var"

Ekonomist Öner Günçaydı, CHP'nin kanalı Halk TV'de, Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl programını eleştirdi. Günçaydı, "İki ciddi problem vardı. Birincisi bu kadar önemli bir toplantıya konuşmacılar şahsen katılmalıydı. Tercümeyle ilgili sorunlar var" dedi.