03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'na Bir tepki de ,Halk TV'de: "ciddi sorunlar var"

Kılıçdaroğlu'na Bir tepki de ,Halk TV'de: "ciddi sorunlar var"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 18:17
Ekonomist Öner Günçaydı, CHP'nin kanalı Halk TV'de, Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl programını eleştirdi. Günçaydı, "İki ciddi problem vardı. Birincisi bu kadar önemli bir toplantıya konuşmacılar şahsen katılmalıydı. Tercümeyle ilgili sorunlar var" dedi.
Ciddi sorunlar var
"Ciddi sorunlar var"
Tele 1 Kılıçdaroğlu’nun yayını kesti!
Tele 1 Kılıçdaroğlu'nun yayını kesti!
Tatlıses Başkan Erdoğan’a olan sevgisini anlattı
Tatlıses Başkan Erdoğan'a olan sevgisini anlattı
Küreselcilerin yeni dünya düzeni arayışı!
Küreselcilerin yeni dünya düzeni arayışı!
Ulaşıma kar engeli! Araçlar yolda kaldı
Ulaşıma kar engeli! Araçlar yolda kaldı
ABD’den Türkiye’ye yol haritası çizdi
ABD’den Türkiye’ye yol haritası çizdi
Tarihin izlerini taşıyan ilçe!
Tarihin izlerini taşıyan ilçe!
CHP’nin vizyonu uyuttu!
CHP'nin vizyonu uyuttu!
Eski Türkiye’nin çilesi SSK hastaneleri…
Eski Türkiye’nin çilesi SSK hastaneleri…
Türkiye’nin en etkili kamikaze İHA’sı!
Türkiye’nin en etkili kamikaze İHA’sı!
Başkan Erdoğan böyle paylaştı!
Başkan Erdoğan böyle paylaştı!
Bayraktar’dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı!
Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı!
Daha Fazla Video Göster