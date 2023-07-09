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Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'na argo kelimelerle bombardıman! Yandaş Altaylı sert vurdu: Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor K K, kaka, yani s.çtın

Kılıçdaroğlu'na argo kelimelerle bombardıman! Yandaş Altaylı sert vurdu: Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor K K, kaka, yani s.çtın

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Giriş: 09.07.2023 23:13
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın, koalisyon masasını hezimete uğratmasının yankıları sürmeye devam ediyor. CHP’de yaşanan ağır mağlubiyet ortalığı yangın yerine çevirirken, parti içindeki kaos her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. CHP’de ‘değişim’ çağrılarına kulak asan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik zehir zemberek sözlerin ardı arkası kesilmezken, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli olmadığını her defasında dile getiriyor. CHP yandaşı Fatih Altaylı, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu yönelik, “Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı” ifadelerini kullanarak Bay Bay Kemal’i yerden yere vurmuştu. Altaylı bir kez daha Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu. Altaylı, "Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." dedi.
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Kılıçdaroğlu'na argo kelimelerle bombardıman
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