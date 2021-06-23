Kılıçdaroğlu’dan HDP’ye açık destek: Haksızlık yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kapatma davası açılan HDP'ye açık desteğini ilan etti. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğu, HDP'nin terör ile bağlantısı olmadığı imasında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın HDP'ye sık sık dostlarımız göndermesinde bulunması da dikkat çekti.

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