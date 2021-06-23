23 Haziran 2021, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu’dan HDP’ye açık destek: Haksızlık yapılıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kapatma davası açılan HDP'ye açık desteğini ilan etti. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğu, HDP'nin terör ile bağlantısı olmadığı imasında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın HDP'ye sık sık dostlarımız göndermesinde bulunması da dikkat çekti.