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Kılıçdaroğlu’dan HDP’ye açık destek: Haksızlık yapılıyor

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Giriş: 23.06.2021 10:48
Güncelleme:23.06.2021 10:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kapatma davası açılan HDP'ye açık desteğini ilan etti. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğu, HDP'nin terör ile bağlantısı olmadığı imasında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın HDP'ye sık sık dostlarımız göndermesinde bulunması da dikkat çekti.
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