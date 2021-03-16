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Kılıçdaroğlu'dan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili açıklamasında büyük gaf: Atom santrali miydi neydi adı?

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Giriş: 16.03.2021 17:28
Güncelleme:16.03.2021 17:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Akkuyu Nükleer Santarli'ni eleştirirken gafa imza attı. Santral adını hatırlayamayan Kılıçdaroğlu'nun “Atom santrali miydi neydi adı?” sorusuna partililer sufle vererek Akkuyu Nükleer Santrali'ni hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Akkuyu Nükleer Santrali'ni eleştirirken akılalmaz sözlere imza attı. Santral adını hatırlayamayan Kılıçdaroğlu'nun "Atom santrali miydi neydi adı?" sorusuna partililer sufle vererek Akkuyu Nükleer Santrali'ni hatırlattı.



GAF DEĞİL CAHİLLİK BU!
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi olan Akkuyu Nükleer Santrali için sarf ettiği sözler sosyal medyanın da gündemindeydi. Bazıları Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini "gaf" olarak değerlendirirken bazıları da "ne gafı, cahillik bu" yorumunda bulundu.

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