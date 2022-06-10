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Kılıçdaroğlu’dan 6’lı masa talimatı! Dayatma Akşener’i rahatsız etti

A Haber
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Giriş: 10.06.2022 09:22
CHP'den peş peşe gelen ''Adayımız kılıçdaroğlu" açıklamaları İYİ Parti cephesinde rahatsızlığa yol açtı. Devreye Kemal Kılıçdaroğlu girdi; kurmaylarına, adaylık konusunda ''6’lı masayı işaret edin'' talimatını verdi. Kimin aday olacağına ittifak ortaklarının karar vereceğini vurguladı.
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6’lı masa talimatı!
6’lı masa talimatı!
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