10 Haziran 2022, Cuma
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Kılıçdaroğlu’dan 6’lı masa talimatı! Dayatma Akşener’i rahatsız etti
CHP'den peş peşe gelen ''Adayımız kılıçdaroğlu" açıklamaları İYİ Parti cephesinde rahatsızlığa yol açtı. Devreye Kemal Kılıçdaroğlu girdi; kurmaylarına, adaylık konusunda ''6’lı masayı işaret edin'' talimatını verdi. Kimin aday olacağına ittifak ortaklarının karar vereceğini vurguladı.