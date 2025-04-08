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Kılıçdaroğlu’cular CHP’den nasıl tasfiye edildi?

Kılıçdaroğlu’cular CHP’den nasıl tasfiye edildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 13:20
Güncelleme:08.04.2025 13:20
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Özgür Özel'in muhaliflere karşı üstünlüğü ile sonuçlandı. Özel'in parti meclisi aday listesinin tamamı fire vermeden seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin çıkardığı aday listesi genel merkezin anahtar listesini delemedi. Peki bundan sonra ne olacak? CHP MYK'da köklü değişiklik bekleniyor mu? İşte ayrıntılar...
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Kılıçdaroğlu’cular CHP’den nasıl tasfiye edildi?
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