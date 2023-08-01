01 Ağustos 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi! Koltuk İmamoğlu’na kalmayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmayacağını söylediği konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ise görevinden ayrılarak genel başkan adaylığını ilan edeceği söyleniyor. İşte CHPchp kulislerinde son durum.