01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi! Koltuk İmamoğlu’na kalmayacak

Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi! Koltuk İmamoğlu’na kalmayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 09:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmayacağını söylediği konuşuluyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ise görevinden ayrılarak genel başkan adaylığını ilan edeceği söyleniyor. İşte CHPchp kulislerinde son durum.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir anda piyasa çıktılar!
Bir anda piyasa çıktılar!
Yol haritasını belirledi!
Yol haritasını belirledi!
İzmir’de işçiler grevde!
İzmir'de işçiler grevde!
CHP’de kıran kırana yarış
CHP’de kıran kırana yarış
Talimat verildi! Kapı kapı temas
Talimat verildi! Kapı kapı temas
Kamuda zam pazarlığı!
Kamuda zam pazarlığı!
İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği!
İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği!
En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
Bakan Yerlikaya’dan bot hesap uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan bot hesap uyarısı
Esenyurt’taki cinayetin ilk ifadesine A Haber ulaştı!
Esenyurt'taki cinayetin ilk ifadesine A Haber ulaştı!
Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı
Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı
Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Daha Fazla Video Göster