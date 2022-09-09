09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu yandaşından Tele 1 canlı yayınında Akşener'e ayar üstüne ayar: Tiyatronuza inanmıyorum bu görgüsüzlük

Kılıçdaroğlu yandaşından Tele 1 canlı yayınında Akşener'e ayar üstüne ayar: Tiyatronuza inanmıyorum bu görgüsüzlük

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 18:42
CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilim son günlerde ayyuka çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener ve kurmayları, CHP tarafından fonlanan medya tarafından hedef haline getirildi. Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemeyen Tele 1 sunucusu Enver Aysever, Akşener'in bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu ekrana taşıyıp, 'tiyatro' vurgusu yaptı. Yaşanan diyaloğa inanmadığını söyleyen Aysever, "Bu nedir abi ya? Allah aşkına?" diyerek tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Akşener'i zabıtalarca merasim eşliğinde karşılamasını eleştiren Aysever, "Bu protokol bana sorarsanız görgüsüzce geliyor. Akşener'in de nereye oraya gittiğini biliyoruz. Hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın sırtını sıvazlıyor cumhurbaşkanı adaylığı için." ifadelerini kullandı.
Tele 1’de Akşener’e ayar üstüne ayar: Görgüsüz
Tele 1'de Akşener'e ayar üstüne ayar: "Görgüsüz"
Harita provokasyonu tutmadı
Harita provokasyonu tutmadı
İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
Payzın’dan 6’lı masaya sert eleştiri
Payzın'dan 6'lı masaya sert eleştiri
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Yavaş Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu?
Yavaş Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olur mu?
HDP desteği ile ihale alan İP’liler kim?
HDP desteği ile ihale alan İP'liler kim?
İşte İzmir’deki liyakatsiz atamalar
İşte İzmir'deki liyakatsiz atamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Millet İttifakı’nda ihale ve torpil gerilimi
Millet İttifakı'nda ihale ve torpil gerilimi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
DEAŞ lideri adliyeye sevk edildi
75 şüpheli gözaltına alındı
75 şüpheli gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster