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Kılıçdaroğlu verdiği okul sözünü tutmadı! Temeli atılan okulun inşaatı durdu! İzmir'deki vatandaşlar tepkili: Oy değil günahımı vermem
İzmir'de 15 Ocak 2023'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan İzmir Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde okulun inşaatı durdu. Mahallede yaşayan vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer'e tepki gösterirken "Yapamıyorlarsa devlet yapar. CHP zihniyetinin yaptığı tek bir şey var kaldırıp yıkıp kaldırım yapmak. Ben artık oy değil günahımı vermem." ifadelerini kullandılar.