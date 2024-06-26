Kılıçdaroğlu ve Yavaş neden buluştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşeceği söylentileri çıkan Eski Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktardı.