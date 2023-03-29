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Kılıçdaroğlu ve Akşener'in oteldeki 13 dakikalık sır görüşmesi! Kılıçdaroğlu ne ile tehdit etti?

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Giriş: 29.03.2023 00:41
2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken sürece İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılıp saatler sonra yeniden dönmesi damga vurdu. Akşener'in hangi nedenlerle masaya döndüğü merak edilirken Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken çarpıcı bir iddiada bulundu. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun otelde yaptığı 13 dakikalık görüşmeyi işaret eden Daşdemir "Görüşme sonrası Akşener tıpış tıpış masaya geri geldi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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