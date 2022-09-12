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Kılıçdaroğlu ve Akşener neden görüşmedi? HDP ve ihale krizi ortakların arasını mı açtı?

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 13:35
Millet İttifakı'nda HDP ve ihale krizlerinin ardından liderlerin teması kesildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener neden görüşmüyor? HDP ve ihale krizi ortakların arasını mı açtı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan canlı yayında aktardı.
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