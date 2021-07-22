Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek? Ulusal ve uluslararası karar vericiler kim?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını kimin belirleyeceğine yönelik açıklaması, siyasetin gündeminde. Lütfü Savaş’ın, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" sözüyle kimi işaret ettiği tartışılıyor. Ancak Millet İttifakının liderleri sessizliğini koruyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.