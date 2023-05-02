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Kılıçdaroğlu vadetti HDPKK yandaşları talep etti! Van'da Selo'ya özgürlük sloganları

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Giriş: 02.05.2023 18:17
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda serbest bırakılacağını defalarca vadettiği Demirtaş lehine de sloganlar atıldı. Meydanı dolduran yüzlerce HDPKK yandaşı elinde onlarca kişinin kanı bulunan tutuklu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada hep bir ağızdan "Selo'ya özgürlük" sloganları atılırken, İmamoğlu'nun o anlarda sessiz kalması ise dikkat çekti..
Van’da Selo’ya özgürlük sloganları
Van'da Selo'ya özgürlük sloganları
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