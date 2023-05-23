Kılıçdaroğlu Suriye üzerinden oy istedi ama hesabı yine yanlış yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için milliyetçi oylara yöneldiği ekranlara geliyor. Bu kapsamda sığınmacı konusunu da gündemde tutmaya çalışıyor. Son olarak "Türkiye'de 10 milyon Suriyeli var, 10 milyon daha gelecek" propagandasına başlayan Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesabı Dışişleri Bakanlığı'ndan döndü. Öyle ki bakanlığın verileri ile karşılaştırıldığında Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre Suriye'de yaşayacak kimse kalmayacağı gibi, 2 buçuk milyon da hayali Suriyeli olması gerekiyor.

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