14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları “Kılıçdaroğlu” sorusu Meral Akşener’i güldürdü: Seçimi şansa bırakamayız, kurban edemeyiz

“Kılıçdaroğlu” sorusu Meral Akşener’i güldürdü: Seçimi şansa bırakamayız, kurban edemeyiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2022 09:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. Önce "Önyargımız yok" ifadesini kullansa da devamında "Şansa bırakamayız, mantıklı olmalıyız" diyerek kapıyı kapattı. Meral Akşener, 6’lı masanın henüz bir ittifak olamadığını da doğruladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu sorusu Akşener’i güldürdü!
Kılıçdaroğlu sorusu Akşener’i güldürdü!
Risk grupları dikkat! Ücretsiz olacak
Risk grupları dikkat! Ücretsiz olacak
Tokat’ta 21 yeni okul hizmete girdi!
Tokat’ta 21 yeni okul hizmete girdi!
Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasını açacak
Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasını açacak
’Bozkurt Kemal’ balonu patladı!
'Bozkurt Kemal' balonu patladı!
Öz’den “Ankara Kuşu” itirafı
Öz’den “Ankara Kuşu” itirafı
Avrupalı liderler Başkan Erdoğan’dan yardım istedi
Avrupalı liderler Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
7 PKK’lının öldürüldüğü mağara
7 PKK'lının öldürüldüğü mağara
Asım Safitürk vefat etti
Asım Safitürk vefat etti
Muğla’da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
Muğla'da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf
Ucuz konutun detaylarını açıkladı
Ucuz konutun detaylarını açıkladı
Daha Fazla Video Göster