14 Eylül 2022, Çarşamba
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“Kılıçdaroğlu” sorusu Meral Akşener’i güldürdü: Seçimi şansa bırakamayız, kurban edemeyiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. Önce "Önyargımız yok" ifadesini kullansa da devamında "Şansa bırakamayız, mantıklı olmalıyız" diyerek kapıyı kapattı. Meral Akşener, 6’lı masanın henüz bir ittifak olamadığını da doğruladı.