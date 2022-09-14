“Kılıçdaroğlu” sorusu Meral Akşener’i güldürdü: Seçimi şansa bırakamayız, kurban edemeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. Önce "Önyargımız yok" ifadesini kullansa da devamında "Şansa bırakamayız, mantıklı olmalıyız" diyerek kapıyı kapattı. Meral Akşener, 6’lı masanın henüz bir ittifak olamadığını da doğruladı.

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