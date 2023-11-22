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Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak?

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 13:42
Ankara kulislerinde CHP ile ilgili çarpıcı bir iddia var. Buna göre, siyasetten tamamen çekilmeyen Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonrası düğmeye basacak. Ayrıca Önder Sav'ın hayalinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek olduğu da konuşuluyor. Kulis bilgilerini A haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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