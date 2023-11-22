22 Kasım 2023, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak?
Ankara kulislerinde CHP ile ilgili çarpıcı bir iddia var. Buna göre, siyasetten tamamen çekilmeyen Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonrası düğmeye basacak. Ayrıca Önder Sav'ın hayalinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek olduğu da konuşuluyor. Kulis bilgilerini A haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.