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Kılıçdaroğlu seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye destek çıktı

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Giriş: 06.04.2021 17:32
Güncelleme:06.04.2021 17:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş hükümeti hedef alan skandal bildiriye destek çıktı. Amiraller için "Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Ne darbesi kardeşim, ne darbesi?" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu skandal bildiriye destek çıktı
Kılıçdaroğlu skandal bildiriye destek çıktı
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