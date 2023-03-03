Kılıçdaroğlu resmi olmayan kesin aday mı? Koalisyonun 'ortak aday adayı' Kılıçdaroğlu mu?

6'lı koalisyon, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 12. kez bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili nihai kararın 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Ancak dün gece 90’ların fırtınalı siyasi hayatını hatırlatan bir gece yaşandı. Meral Akşener toplantıyı suratı asık terk ederken Kemal Kılıçdaroğlu gülüyordu. CHP kanadından isimler zafer mesajları paylaşırken İYİ Parti kanadındaki isimler tehdit ve masayı dağıtmayı göze alan paylaşımlar yaptı. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.

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