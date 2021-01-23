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Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! Esnaftan çok sert tepki: CHP hakkımı yedi, paramı istiyorum

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Giriş: 23.01.2021 12:29
Güncelleme:23.01.2021 12:37
Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir ziyaretinde CHP'li esnafın tepkisi ile karşılaştı.35 yıllık CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, partisinin hakkını yediğini söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Kırşehirli vatandaş,"Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor' diyerek isyan etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçen vatandaş, 35 yıllık CHP'li olduğunu vurgulayarak "Ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP'nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. 35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor" dedi.

Bunun üzerine araya giren CHP Kırşehir il başkanı, vatandaşın haklı olduğunu ancak mahkeme yoluna gittiği için sürecin bu şekilde geliştiğini belirtti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, gereğinin yapılmasını söyleyerek bölgeden ayrıldı.

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