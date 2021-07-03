03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor? Siyasette ''Katarlılara sınavsız tıp'' tartışması

Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor? Siyasette ''Katarlılara sınavsız tıp'' tartışması

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2021 11:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katarlıların Türkiye'deki Üniversitelerde sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağını iddia etmişti. Haftaya damga vuran bu gerçek dışı iddianın ardından Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrıları yapıldı. Ancak; Kılıçdaroğlu, özür dilemek bir yana yalan haberin arkasında durmayı sürdürdü. Detayları Lamia Ayhan aktardı.
Gizli plan erken seçim mi?
Gizli plan erken seçim mi?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf
Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor?
Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor?
A Haber görüntüledi! Türkiye'nin başarısı
A Haber görüntüledi! Türkiye'nin başarısı
Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak!
Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak!
Elmalı davası hakkında yeni gelişme!
Elmalı davası hakkında yeni gelişme!
Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması!
Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması!
İşte temizlenen müsilaj miktarı!
İşte temizlenen müsilaj miktarı!
Başkan Erdoğan'ı tebessüm ettiren soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Başkan Erdoğan'ı tebessüm ettiren soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Milletim gereken dersi verecek
"Milletim gereken dersi verecek"
Erdoğan'dan sert çıkış: Biz bunlara eyvallah edersek...
Erdoğan'dan sert çıkış: Biz bunlara eyvallah edersek...
Daha Fazla Video Göster