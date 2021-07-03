03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu neden yalanda ısrar ediyor? Siyasette ''Katarlılara sınavsız tıp'' tartışması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katarlıların Türkiye'deki Üniversitelerde sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağını iddia etmişti. Haftaya damga vuran bu gerçek dışı iddianın ardından Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrıları yapıldı. Ancak; Kılıçdaroğlu, özür dilemek bir yana yalan haberin arkasında durmayı sürdürdü. Detayları Lamia Ayhan aktardı.