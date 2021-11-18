Kılıçdaroğlu neden helalleşme çıkışı yaptı! Amaç Türkkan'ın küfrünü unutturmak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği helalleşme siyasetin gündeminde. Bu çıkışın zamanlaması ise dikkat çekiyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine tepkiler çığ gibi büyürken yapılan bu çıkış Türkkan'ın hakaretini unutturmak için mi yapıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Zakir Avşar değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN