05 Haziran 2022, Pazar
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Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor? Nebi Miş A Haber'de açıkladı
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, A Haber canlı yayınından Gökhan Kurt'un "Kılıçdaroğlu neden "ben adayım" diyemiyor?" sorusunu cevapladı.