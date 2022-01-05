05 Ocak 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı mı? Kur’an kursu skandalı için özür dilemedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi takip eden gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada, “İttifak isterse hayır olmam deme şansınız yok. Tanju Özcan yüz bin imza toplarsa aday olabilir. Yaptığımız hatalarla yüzleşmemiz gerekiyor. Siyaset inanç alanına girmesin” ifadelerini kullandı. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.