15 Ocak 2022, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu kurultayı neden ertelemek istiyor? “Sandıktan kaçıyor” eleştirisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'de yapılması planlanan olağan kurultayı seçim sonrasına bırakma kararı almıştı. Bu karar bugün toplanacak yılın ilk parti meclisi toplantısında tartışmaya açılacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.