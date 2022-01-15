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Kılıçdaroğlu kurultayı neden ertelemek istiyor? “Sandıktan kaçıyor” eleştirisi

A Haber
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Giriş: 15.01.2022 11:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'de yapılması planlanan olağan kurultayı seçim sonrasına bırakma kararı almıştı. Bu karar bugün toplanacak yılın ilk parti meclisi toplantısında tartışmaya açılacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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