Kılıçdaroğlu kendi hariç herkesi istifa ettirdi! Seçimdeki hezimet sonrası MYK'dan toplu istifa... .

28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu mücadeleye devam mesajı verdi. Bu gelişmeler sonrasında Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu istifaya davet ederken tüm isimler istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise CHP tabanında büyük tepki topladı.