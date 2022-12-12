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Kılıçdaroğlu istismar yanıtı: Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacak

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 11:08
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim" dedi.
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