Kılıçdaroğlu istismar yanıtı: Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacak

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim" dedi.

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