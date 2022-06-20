20 Haziran 2022, Pazartesi
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Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP’de genel başkanlık hesapları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasının doğru olmadığını savunmuştu. Peki 6’lı masa aday gösterirse Kılıçdaroğlu parti rozetini çıkaracak mı? Ana muhalefet liderinin genel başkanlık makamı ile ilgili planı ne? Parti içinde kimler Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlık yapıyor? İşte ayrıntılar.