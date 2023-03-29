29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek? İnce yarıştan çekilecek mi?

Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek? İnce yarıştan çekilecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 09:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 17'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Peki ziyarette neler konuşulacak, Muharrem İnce adaylık yarışından çekilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu İnce’ye ne teklif edecek?
Kılıçdaroğlu İnce'ye ne teklif edecek?
Başkan Erdoğan’dan 2 kritik temas
Başkan Erdoğan'dan 2 kritik temas
İskocya’da ilk Müslüman başbakan!
İskocya’da ilk Müslüman başbakan!
Çat kapı haciz tarihe karıştı!
Çat kapı haciz tarihe karıştı!
Kılıçdaroğlu Akşener’i tehdit mi etti?
Kılıçdaroğlu Akşener'i tehdit mi etti?
CHP medyasında HDP güzellemeleri
CHP medyasında HDP güzellemeleri
Savunmada yeni projeler geliyor
Savunmada yeni projeler geliyor
Asgari ücrete yeni zam geliyor
Asgari ücrete yeni zam geliyor
Başkan Erdoğan-Erbakan teması sonrası açıklama
Başkan Erdoğan-Erbakan teması sonrası açıklama
Koalisyon HDP’ye hangi sözü verdi?
Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi?
Enerji üretimi için geri sayım
Enerji üretimi için geri sayım
Kritik enflasyon mesajı!
Kritik enflasyon mesajı!
Daha Fazla Video Göster