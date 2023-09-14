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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu yanına almadı uzaktan aday ilan etti

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Giriş: 14.09.2023 08:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylıklarını bu iki isimle birlikte kameraların karşısına geçerek açıklamıştı. Ana muhalefet lideri, değişim tartışmaları nedeniyle arasının açık olduğu Ekrem İmamoğlu’na karşı mesafeli duruşunu sürdürdü, İmamoğlu'nun adaylığını medya üzerinden ilan etti.
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