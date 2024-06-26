26 Haziran 2024, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu yalanladı: "Asparagas, öyle bir şey yok"
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yemek yemeyi teklif ettiğini ve olumlu cevap aldığını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Mansur Yavaş'la yemekte buluştu. İmamoğlu'nun açıklamasına da bu buluşmada cevap verdi. 'Asparagas' dedi. Yani yalanladı İmamoğlu’nu. Bakın İmamoğlu’nun buna yanıtı ne oldu.